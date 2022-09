LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: De Marchi, Jungels e Soler nella fuga di giornata, gruppo a 3’30” (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA NUOVA CLASSIFICA DELLA Vuelta DOPO IL RITIRO DI ROGLIC PRIMOZ ROGLIC SI RITIRA 15.00 Ricordiamo chi sono i battistrada: Clement Champoussin e Bob Jungels (AG2R Citroën Team), Gino Mader e Fred Wright (Bahrain – Victorious), Jesus Herrada (Cofidis), Rigoberto Uran (EF Education-EasyPost), Quentin Pacher (Groupama – FDJ), Alessandro De Marchi (Israel – Premier Tech), Lawson Craddock (Team BikeExchange – Jayco), Kenny Elissonde (Trek – Segafredo), Marc Soler (UAE Team Emirates), Elie Gesbert e Simon Guglielmi (Team Arkéa Samsic) 14.57 Questa invece la nuova classifica generale senza Roglic: RNK. RIDER TEAM TIME 1 EVENEPOEL Remco BEL Quick-Step Alpha Vinyl Team 61:26:26 2 ROGLI? Primož SLO Jumbo-Visma 1:26 3 MAS Enric ESP Movistar ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA NUOVA CLASSIFICA DELLADOPO IL RITIRO DI ROGLIC PRIMOZ ROGLIC SI RITIRA 15.00 Ricordiamo chi sono i battistrada: Clement Champoussin e Bob(AG2R Citroën Team), Gino Mader e Fred Wright (Bahrain – Victorious), Jesus Herrada (Cofidis), Rigoberto Uran (EF Education-EasyPost), Quentin Pacher (Groupama – FDJ), Alessandro De(Israel – Premier Tech), Lawson Craddock (Team BikeExchange – Jayco), Kenny Elissonde (Trek – Segafredo), Marc(UAE Team Emirates), Elie Gesbert e Simon Guglielmi (Team Arkéa Samsic) 14.57 Questa invece la nuova classifica generale senza Roglic: RNK. RIDER TEAM TIME 1 EVENEPOEL Remco BEL Quick-Step Alpha Vinyl Team 61:26:26 2 ROGLI? Primož SLO Jumbo-Visma 1:26 3 MAS Enric ESP Movistar ...

