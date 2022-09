Justin Bieber interrompe il tour | «Devo dare la priorità alla mia salute»

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Il cantante, che solo pochi giorni fa si è esibito al Rock in Rio, ha spiegato di avere bisogno di tempo per riposarsi e riprendersi. A giugno aveva dichiarato di avere la sindrome di Ramsay Hunt, che gli aveva causato una parziale paralisi del viso

Saltano le 70 date rimanenti tra cui le due italiane di gennaio a Casalecchio di ...Orasi ritrova purtroppo nella medesima situazione. Una malattia che lo aveva colpito provocandogli una paralisi facciale, impedendogli di esibirsi dal vivo., cantante '...Il cantante, che solo pochi giorni fa si è esibito al Rock in Rio, ha spiegato di avere bisogno di tempo per riposarsi e riprendersi. A giugno aveva dichiarato di avere la sindrome di Ramsay Hunt, che ...Justin Biber su Instagram: "Dopo essere sceso dal palco, la stanchezza mi ha sopraffatto e ho realizzato che in questo momento ho bisogno di far si che la mia salute abbia la priorità" Stop al tour de ...