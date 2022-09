IndyCar, cinque piloti per un trono. Chi vincerà il titolo 2022 a Laguna Seca? (Di mercoledì 7 settembre 2022) Lo spettacolo è assicurato questo fine settimana nello storico WeatherTech Raceway Laguna Seca per l’epilogo dell’IndyCar Series. La battaglia non mancherà nel tracciato californiano con cinque piloti racchiusi in 41 punti, pronti a contendersi il titolo in uno dei championship decider più incerti della storia della principale categoria americana riservata alle ruote scoperte. Il tracciato statunitense, tornato nel calendario da un paio di stagioni a discapito di Sonoma, è il teatro perfetto per la chiusura dell’attività dell’IndyCar che dopo l’evento di Portland ha eletto coloro che hanno almeno una chance per mettere le mani sull’Astor Cup. Andiamo a scoprire chi sono i contendenti per il primato dopo il dominio imposto da Scott McLaughlin nello Stato dell’Oregon. Il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) Lo spettacolo è assicurato questo fine settimana nello storico WeatherTech Racewayper l’epilogo dell’Series. La battaglia non mancherà nel tracciato californiano conracchiusi in 41 punti, pronti a contendersi ilin uno dei championship decider più incerti della storia della principale categoria americana riservata alle ruote scoperte. Il tracciato statunitense, tornato nel calendario da un paio di stagioni a discapito di Sonoma, è il teatro perfetto per la chiusura dell’attività dell’che dopo l’evento di Portland ha eletto coloro che hanno almeno una chance per mettere le mani sull’Astor Cup. Andiamo a scoprire chi sono i contendenti per il primato dopo il dominio imposto da Scott McLaughlin nello Stato dell’Oregon. Il ...

