APatrignan : @ricupero_fabio @Lorellastelle Diciamo le cose come stanno: il Rosatellum lo vollero i renziani (ora IV e azione),… - globalistIT : - fefupa : @worldernest @pfmajorino @EnricoLetta Legge voluta da Renzi prima di lasciare il PD. Gli eletti renziani in questo… - Schmit_Henri : @MarcoEhlardo I Renziani hanno fatto l’Italicum il Rosatellum 1.0 e il 2.0 ora vigente. Il PD è stato moscio e inca… - ste_collinelli : @antoluigi54 @mauroberruto Si dai fateci vedere quanto siete bravi ora che avete fatto fuori tutti i 'renziani' dal… -

Globalist.it

Su Facebook Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva attacca il suo ex collega di partito: "Anche oggi Enrico Letta attacca il Terzo Polo ma purtroppo dice il falso. La legge ...... però, finì per incagliarsi contro le resistenze di Forza Italia e Italia Viva, con ia ...la riduzione dei seggi con questa legge maggioritaria rende il sistema maggioritario all'eccesso. ... I renziani ora rinnegano il “rosatellum”, Boschi: “Era il governo Gentiloni…” (ma non dice tutto) Boschi dimentica che Letta non ha colpe per quella legge, visto che fu fatto fuori dal partito e in quei mesi si trovava a Parigi... Le cose vanno raccontate bene.Il senatore di Italia Viva è candidato in Toscana in tre listini proporzionali per la Camera "Per capire che Letta abbia sbagliato tutto non serve frequentare Science-Po a Parigi: lo dicono i fatti" ...