F1 | le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo GP Olanda 2022

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Leil Gran Premio di, il quindicesimo appuntamento del Mondiale di F1. Sul circuito di Zandvoort, vince Max Verstappen nonostante una serie di colpi di scena nel finale e allunga ulteriormente in classifica. Secondo posto per George Russell, terzo per un buon Charles Leclerc. Sainz fa i conti con una penalità. Scopriamo anche la classifica. ORDINE DI ARRIVO LA CLASSIFICAAGGIORNATA Max Verstappen 310 Sergio Perez 201 Charles Leclerc 201 George Russell 188 Carlos Sainz 175 Lewis Hamilton 158 Lando Norris 82 Esteban Ocon 66 Fernando Alonso 59 Valtteri Bottas 46 Kevin Magnussen 22 Sebastian Vettel 20 Daniel ...