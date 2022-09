Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009): un ambizioso secondo capitolo (Di mercoledì 7 settembre 2022) Continua il progetto dei Rebuild of Evangelion con questo secondo capitolo Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009). L'umanità continua la lotta contro gli Angeli, mentre il numero dei Children aumenta, per prevenire la catastrofe del Third Impact. Source Leggi su locchiodelcineasta (Di mercoledì 7 settembre 2022) Continua il progetto dei Rebuild ofcon questo: 2.0 You Can (Not)). L'umanità continua la lotta contro gli Angeli, mentre il numero dei Children aumenta, per prevenire la catastrofe del Third Impact. Source

Ippogrifosalato : RT @occhiocine: Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009): un ambizioso secondo capitolo - articolo scritto da Stefano Rocca https://t.c… - occhiocine : Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009): un ambizioso secondo capitolo - articolo scritto da Stefano Rocca… - thysickrose : gente che non ha letto il manga siete pronti al the end of evangelion + rebuild 1.0 you are not alone beach episode… - you_foundbryan : RT @EvangelionShots: Neon Genesis Evangelion Episode 13 Angel Infiltration - ToonKing4 : RT @GoNagaiWorld: Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone festeggia i quindici anni dalla sua pubblicazione Info:--> -