Emma Marrone torna sui social dopo la scomparsa del padre | spiega le cause della morte e lancia un fortissimo messaggio a favore della donazione di midollo osseo

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Sono stati giorni molto duri per, la cantante ex pupilla di Amici di Maria de Filippi. La giovane musicista ha perso suo papà Rosario, al quale era da sempre particolarmente legata. Un valore, quellofamiglia, per laintoccabile e inestimabile. Per questo, ladi un pilastrosua vita ha stretto alla cantante amici e parenti, ma anche conoscenti del piccolo schermo.tanto silenzio,ta suiper ringraziare tutte le persone che le sono state vicine. Soprattutto, la cantante ha voluto chiarire ledel suo papà. Una leucemia, che cercavano ormai ...