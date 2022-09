Elisabetta I, tanti amanti e nessun marito: il perché di questa scelta (Di mercoledì 7 settembre 2022) Gli storici sono tutti concordi nel pensare che la regina Elisabetta I di Inghilterra abbia avuto moltissimi amanti. Eppure la regina non si sposò mai e, al contrario, alimentò il mito della Vergin Queen. Ma per quale motivo decise di prendere una decisione così tanto anomala e discussa per quei tempi? Ecco le ipotesi più gettonate dagli studiosi. Il regno di Elisabetta I è stato molto lungo: è durato dal 1558 fino al giorno della morte, avvenuta il 28 aprile del 1603. Dopo anni di dure lotte politiche e sconvolgimenti che avevano scosso l’Inghilterra, il suo regno ha garantito prosperità e stabilità riuscendo a sopravvivere anche senza la certezza di un erede. PixabayIn tutti gli anni vissuti da principessa prima e da regina dopo, però, Elisabetta Tudor ricevette numerose proposte di matrimonio. Non solo i regnanti e ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 7 settembre 2022) Gli storici sono tutti concordi nel pensare che la reginaI di Inghilterra abbia avuto moltissimi. Eppure la regina non si sposò mai e, al contrario, alimentò il mito della Vergin Queen. Ma per quale motivo decise di prendere una decisione così tanto anomala e discussa per quei tempi? Ecco le ipotesi più gettonate dagli studiosi. Il regno diI è stato molto lungo: è durato dal 1558 fino al giorno della morte, avvenuta il 28 aprile del 1603. Dopo anni di dure lotte politiche e sconvolgimenti che avevano scosso l’Inghilterra, il suo regno ha garantito prosperità e stabilità riuscendo a sopravvivere anche senza la certezza di un erede. PixabayIn tutti gli anni vissuti da principessa prima e da regina dopo, però,Tudor ricevette numerose proposte di matrimonio. Non solo i regnanti e ...

