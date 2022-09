Elezioni | Di Maio “Impegno Civico può essere determinante”

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 7 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il tema fondamentale è che dalla politica estera adesso dipende anche il costo dell'energia elettrica. Il vero tema è che nell'ultimo anno, anzi negli ultimi due, prima con la pandemia, poi con l'invasione russa dell'Ucraina, il prezzo del gas e dell'energia è salito a causa della guerra. Questo fa sì che quando si deve trovare una soluzione per i cittadini 99 volte su 100 bisogna intervenire ai tavoli europei, ai tavoli internazionali”. Lo ha detto Luigi Di, ministro degli Esteri e leader di, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano – Verso il voto” dell'agenzia Italpress.“La prima cosa che dobbiamo fare è intervenire sul tetto massimo al prezzo del gas”, ha aggiunto. “Mentre otteniamo questo – ha evidenziato – serve un decreto a livello nazionale che dobbiamo fare come ...