Dal MISE 2 | 5mld per startup e PMI innovative attraverso CDP Venture Capital

Leggi su fmag

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale diventa operativo il decreto firmato dal Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti che assegna a CDPSgr due miliardi di euro per il sostegno e il rafforzamento degli investimenti ine PMI, volti a favorire la crescita complessiva dell’ecosistema dell’innovazione in Italia. Il fondo di CDPL’assegnazione a CDPavviene in attuazione del decreto infrastrutture ed è accompagnata dall’ulteriore stanziamento di 550 milioni di risorse, previsto dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per supportare i processi di transizione ecologica e digitalefondi di investimento dedicati e denominati Green ...