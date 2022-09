Calciomercato, a lungo seguito dal Napoli: sta per firmare con un’altra squadra in Serie A (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il Calciomercato è ufficialmente chiuso dal 1 settembre. Alcuni club però, stanno già lavorando sottotraccia per strappare accordi con i calciatori in vista della sessione invernale. In particolare, la Roma di José Mourinho si starebbe muovendo intensamente per assicurarsi le prestazioni di un ex obiettivo del Napoli. FOTO: GETTY – Solbakken- Bodo Glimt Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, i giallorossi sarebbero pronti a chiudere l’accordo con Ola Solbakken, attaccante norvegese del Bodo Glimt il cui contratto è in scadenza il 31 dicembre. La Roma ha già l’accordo verbale con l’entourage del calciatore e nelle prossime settimane dovrebbe esserci l’incontro per chiudere definitivamente la trattativa. L’esterno di attacco classe 1998 era stato anche un obiettivo del Napoli, nel corso della sessione di ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ilè ufficialmente chiuso dal 1 settembre. Alcuni club però, stanno già lavorando sottotraccia per strappare accordi con i calciatori in vista della sessione invernale. In particolare, la Roma di José Mourinho si starebbe muovendo intensamente per assicurarsi le prestazioni di un ex obiettivo del. FOTO: GETTY – Solbakken- Bodo Glimt Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, i giallorossi sarebbero pronti a chiudere l’accordo con Ola Solbakken, attaccante norvegese del Bodo Glimt il cui contratto è in scadenza il 31 dicembre. La Roma ha già l’accordo verbale con l’entourage del calciatore e nelle prossime settimane dovrebbe esserci l’incontro per chiudere definitivamente la trattativa. L’esterno di attacco classe 1998 era stato anche un obiettivo del, nel corso della sessione di ...

