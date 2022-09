Calcio: Spezia, Pecini non è più il direttore dell'area tecnica del club (Di mercoledì 7 settembre 2022) La Spezia, 7 set. - (Adnkronos) - Riccardo Pecini non è più il direttore dell'area tecnica dello Spezia. Lo rendo lo stesso club ligure con un comunicato sul proprio sito ufficiale: "Spezia Calcio comunica che Riccardo Pecini non ricoprirà più il ruolo di Chief Football Operations Officer del club. Tale decisione è stata presa di comune accordo tra le parti, a seguito di una revisione della direzione sportiva del club. La Proprietà augura a Riccardo Pecini un futuro ricco di successi, sia professionali che personali". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) La, 7 set. - (Adnkronos) - Riccardonon è più il. Lo rendo lo stessoligure con un comunicato sul proprio sito ufficiale: "comunica che Riccardonon ricoprirà più il ruolo di Chief Football Operations Officer del. Tale decisione è stata presa di comune accordo tra le parti, a seguito di una revisionea direzione sportiva del. La Proprietà augura a Riccardoun futuro ricco di successi, sia professionali che personali".

