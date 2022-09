Vi ricordate di Giada de Blanck a L'Isola dei Famosi? Eccola oggi (con molti chili in più) (Di martedì 6 settembre 2022) molti sicuramente ricorderanno la biondissima contessina Giada De Blanck, figlia di Patrizia. Eppure, ormai sono trascorsi diversi anni dalla sua ultima apparizione in TV. Che fine ha fatto oggi? Come mai non si vede più in televisione? Giada è l'unica figlia di Patrizia De Blanck, la celebre contessa della televisione italiana. molti la ricorderanno soprattutto per aver preso parte alla prima edizione de L'Isola dei Famosi insieme con sua madre. Correva l'anno 2003, e a quell'epoca il famoso reality show andava in onda su Rai 2, mentre alla conduzione c'era Simona Ventura. Ma Giada De Blanck si era fatta notare già da prima di aver partecipato al format televisivo più faticoso di tutti i tempi. La ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 6 settembre 2022)sicuramente ricorderanno la biondissima contessinaDe, figlia di Patrizia. Eppure, ormai sono trascorsi diversi anni dalla sua ultima apparizione in TV. Che fine ha fatto? Come mai non si vede più in televisione?è l'unica figlia di Patrizia De, la celebre contessa della televisione italiana.la ricorderanno soprattutto per aver preso parte alla prima edizione de L'deiinsieme con sua madre. Correva l'anno 2003, e a quell'epoca il famoso reality show andava in onda su Rai 2, mentre alla conduzione c'era Simona Ventura. MaDesi era fatta notare già da prima di aver partecipato al format televisivo più faticoso di tutti i tempi. La ...

giada_harmon : RT @ssarettax: cosa ti ricordi del concerto del 3 settembre? io: ricordate di bere tanta acqua, così non svenite - Giada_Pau : RT @_guantodisfiga_: Ma vi ricordate quando... ??ANTICIPAZIONI?? Christian ad un certo punto era nel suo mondo ,Raimondo grida “ Mattia “ e l… - giada_harmon : RT @0BMUD: comunque non so se ve lo ricordate ma abbiamo sbagliato l’attacco di night changes - giada_harmon : RT @SPIEGATl: ma vi ricordate l’anno scorso quando - Giada_Pau : RT @Elis4__: ma vi ricordate? -