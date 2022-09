Vanessa Incontrada, il retroscena sul set con Francesco Arca: “È successa una cosa incredibile” (Di martedì 6 settembre 2022) Vanessa Incontrada e Francesco Arca si sono raccontati in un’intervista doppia al settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni e, tra una chiacchiera e l’altra, hanno rivelato un curioso aneddoto legato al set della fiction Fosca Innocenti 2, che li vede protagonisti e andrà in onda su Canale 5 nel 2023. “È successa una cosa incredibile: dopo tre mesi di riprese tra caldo e aria condizionata, io e Francesco ci siamo bloccati con la schiena negli stessi giorni, lui nella parte alta, io nella parte bassa. È stato tremendo”, ha confidato l’attrice. E Arca ha confermato: “Per qualche giorno abbiamo potuto girare solo grazie a iniezioni contro il dolore. Ma ne è valsa la pena e sono sicuro che anche il pubblico sarà d’accordo con me”. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022)si sono raccontati in un’intervista doppia al settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni e, tra una chiacchiera e l’altra, hanno rivelato un curioso aneddoto legato al set della fiction Fosca Innocenti 2, che li vede protagonisti e andrà in onda su Canale 5 nel 2023. “Èuna: dopo tre mesi di riprese tra caldo e aria condizionata, io eci siamo bloccati con la schiena negli stessi giorni, lui nella parte alta, io nella parte bassa. È stato tremendo”, ha confidato l’attrice. Eha confermato: “Per qualche giorno abbiamo potuto girare solo grazie a iniezioni contro il dolore. Ma ne è valsa la pena e sono sicuro che anche il pubblico sarà d’accordo con me”. L'articolo ...

DDay2026 : RT @Sirio9981: Ho sognato che Vanessa Incontrada veniva da me a tagliarmi i capelli, ha completamente cannato taglio e mi ha fatto una fran… - Sirio9981 : Ho sognato che Vanessa Incontrada veniva da me a tagliarmi i capelli, ha completamente cannato taglio e mi ha fatto… - koala_anxiety : stasera ho visto katia soprano in una fiction con vanessa incontrada e recitava nella parte di una clochard - matteo_villani : ??Stanotte non dormivo e mi sono accorto che Vanessa Incontrada ha un cognome con 4 preposizioni semplici ?? - GaiaGuasp : @Patry_P_ @Silvia72011422 È evidente che qualcosa c’è stato perché è sparito dalle scene per tanto tempo e dopo qua… -