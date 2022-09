Vaccini contro Omicron, via libera dall’AIFA: ecco per chi e quando (Di martedì 6 settembre 2022) A partire dai 12 anni, il vaccino contro il Covid e le sue varianti sarà distribuito a tutti. È arrivato ieri, lunedì 5 settembre il via libera da parte dell’Aifa dopo che, lo scorso primo settembre, anche l’Ema — agenzia europea del farmaco — aveva fornito il proprio lascia passare. La vaccinazione non sarà obbligatoria ma fortemente consigliata a tutti gli over 60 e a coloro che rientrano nelle categorie protette. Leggi anche: Omicron 5, in arrivo un nuovo vaccino: quando verrà somministrato in Italia e a chi Vaccino bivalente efficace contro Omicron e sottovarianti Il vaccino bivalente sarà efficace sia contro Omicron sia contro le sue sottovarianti, riportando così in alto la copertura vaccinale prima dell’arrivo della stagione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 settembre 2022) A partire dai 12 anni, il vaccinoil Covid e le sue varianti sarà distribuito a tutti. È arrivato ieri, lunedì 5 settembre il viada parte dell’Aifa dopo che, lo scorso primo settembre, anche l’Ema — agenzia europea del farmaco — aveva fornito il proprio lascia passare. La vaccinazione non sarà obbligatoria ma fortemente consigliata a tutti gli over 60 e a coloro che rientrano nelle categorie protette. Leggi anche:5, in arrivo un nuovo vaccino:verrà somministrato in Italia e a chi Vaccino bivalente efficacee sottovarianti Il vaccino bivalente sarà efficace siasiale sue sottovarianti, riportando così in alto la copertura vaccinale prima dell’arrivo della stagione ...

