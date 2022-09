Us Open, dopo il k.o Nadal mette da parte il tennis: “Penso a mio figlio” (Di martedì 6 settembre 2022) A breve il tennista diventerà infatti padre per la prima volta Nella notte italiana, Rafael Nadal è uscito di scena dagli US Open. Per lui si tratta della prima sconfitta nell’anno in uno Slam, visto che la semifinale di Wimbledon non l’aveva potuta disputare per problemi. A eliminarlo un sorprendente e solidissimo Frances Tiafoe, l’americano che ora sfiderà Rubelv. In sala stampa, Nadal non ha cercato alibi dando il merito allo statunitense. Poi ha detto con lucidità: «Gli anni passano. È il cerchio della vita. Alcuni passano, altri arrivano. Il mondo continua a muoversi. È il ciclo naturale. È sempre stato lo stesso. Noi siamo lassù da tanti anni, ne arrivano altri e noi usciremo di scena. È del tutto logico». Ora, il tennista di Manacor si prepara anche a una sfida diversa. La moglie Mery Perelló è ... Leggi su 361magazine (Di martedì 6 settembre 2022) A breve ilta diventerà infatti padre per la prima volta Nella notte italiana, Rafaelè uscito di scena dagli US. Per lui si tratta della prima sconfitta nell’anno in uno Slam, visto che la semifinale di Wimbledon non l’aveva potuta disputare per problemi. A eliminarlo un sorprendente e solidissimo Frances Tiafoe, l’americano che ora sfiderà Rubelv. In sala stampa,non ha cercato alibi dando il merito allo statunitense. Poi ha detto con lucidità: «Gli anni passano. È il cerchio della vita. Alcuni passano, altri arrivano. Il mondo continua a muoversi. È il ciclo naturale. È sempre stato lo stesso. Noi siamo lassù da tanti anni, ne arrivano altri e noi usciremo di scena. È del tutto logico». Ora, ilta di Manacor si prepara anche a una sfida diversa. La moglie Mery Perelló è ...

