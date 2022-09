US Open, Carlos Alcaraz: “Contro Cilic vittoria che mi dà forza, ora voglio rifarmi con Sinner. Sul numero 1…” (Di martedì 6 settembre 2022) Carlos Alcaraz Contro Jannik Sinner. Questo sarà l’attesissimo quarto di finale degli US Open 2022 che metterà di fronte, nuovamente, i due astri nascenti del tennis mondiale. Due campioni in divenire che, entrambi, sono reduci da due maratone al quinto set nelle quali hanno vissuto un vero e proprio mix di emozioni. L’altoatesino ha piegato il bielorusso Ilya Ivashka, mentre lo spagnolo ha avuto la meglio su Marin Cilic. Al termine della sfida, conclusa alle 2:00 del mattino di Flushing Meadows, il classe 2003 ha raccontato le sue emozioni in conferenza stampa: “Il supporto del pubblico è stato determinante, mi hanno dato le energie necessarie per vincere. Perdere il quarto set non è stato assolutamente facile per me. Non avevo mai concesso una palla break e all’improvviso mi sono ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022)Jannik. Questo sarà l’attesissimo quarto di finale degli US2022 che metterà di fronte, nuovamente, i due astri nascenti del tennis mondiale. Due campioni in divenire che, entrambi, sono reduci da due maratone al quinto set nelle quali hanno vissuto un vero e proprio mix di emozioni. L’altoatesino ha piegato il bielorusso Ilya Ivashka, mentre lo spagnolo ha avuto la meglio su Marin. Al termine della sfida, conclusa alle 2:00 del mattino di Flushing Meadows, il classe 2003 ha raccontato le sue emozioni in conferenza stampa: “Il supporto del pubblico è stato determinante, mi hanno dato le energie necessarie per vincere. Perdere il quarto set non è stato assolutamente facile per me. Non avevo mai concesso una palla break e all’improvviso mi sono ...

