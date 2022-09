Tetto al prezzo dell’energia russa, tutti i limiti di una manovra che non fa i conti con le divisioni tra i Paesi compratori (Di martedì 6 settembre 2022) L’ultima manovra nella guerra economica tra occidente e Russia è l’imposizione di un Tetto sul prezzo di vendita del gas e del petrolio russo. In teoria il meccanismo è semplice e funzionerebbe attraverso la creazione di un cartello di compratori. Tale cartello imporrebbe il prezzo di acquisto al venditore. A prescindere dalla legittimità o meno di un tale cartello in un’Europa Unita dove vigono regole ben precise per impedire la creazione di cartelli nel libero mercato, è chiaro che il potere del cartello dipenderà non dal numero di nazioni che ne fanno parte ma da quello dei Paesi che non aderiscono. Più quest’ultimo è alto meno potere avrà il cartello. In ultima analisi, dunque, i limiti di questa nuova manovra sono gli stessi dell’embargo. Ci si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) L’ultimanella guerra economica tra occidente e Russia è l’imposizione di unsuldi vendita del gas e del petrolio russo. In teoria il meccanismo è semplice e funzionerebbe attraverso la creazione di un cartello di. Tale cartello imporrebbe ildi acquisto al venditore. A prescindere dalla legittimità o meno di un tale cartello in un’Europa Unita dove vigono regole ben precise per impedire la creazione di cartelli nel libero mercato, è chiaro che il potere del cartello dipenderà non dal numero di nazioni che ne fanno parte ma da quello deiche non aderiscono. Più quest’ultimo è alto meno potere avrà il cartello. In ultima analisi, dunque, idi questa nuovasono gli stessi dell’embargo. Ci si ...

BelpietroTweet : Siccome l’embargo del petrolio russo non ha funzionato, il G7 ci riprova con il tetto al prezzo del greggio esporta… - fattoquotidiano : Caro gas, Zorzoli: “Tetto al prezzo di quello russo? Inutile. Agire sulla speculazione al Ttf di Amsterdam”. Pagane… - pdnetwork : Le #bollette non aspettano 1?? Subito un tetto europeo al prezzo del #gas 2?? Contratto luce sociale per famiglie e… - armandazzo : RT @SimoBenedettini: 1/n. THREAD ??IL TETTO AL PREZZO DEL ??. Il Consiglio Europeo del 30 e 31 maggio ha incaricato la Commissione Europea (C… - Comemigirano : @cris_cersei Tetto al prezzo del gas Russo? Quale gas? -