Scheletro di una donna vampiro ritrovato in Polonia: aveva una falce al collo e un lucchetto all’alluce (Di martedì 6 settembre 2022) Lo Scheletro di una donna vampiro è stato ritrovato in Polonia. Niente paura, però. I resti ossei del cadavere risalgono ad una donna vissuta probabilmente nel XVII secolo. La scoperta è avvenuta nel cimitero del villaggio di Pie?, in Polonia. Lo Scheletro femminile è stato trovato bloccato al terreno con la lama ricurva di una falce come a trattenerle il collo. Inoltre sull’alluce del piede sinistro era fissato un lucchetto. Per questo gli archeologi artefici del ritrovamento suppongono che si tratti di una donna vampiro verso la quale sono state adottate misure estreme affinché il cadavere non si risvegliasse per terrorizzare i vivi. Non è la prima volta che gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Lodi unaè statoin. Niente paura, però. I resti ossei del cadavere risalgono ad unavissuta probabilmente nel XVII secolo. La scoperta è avvenuta nel cimitero del villaggio di Pie?, in. Lofemminile è stato trovato bloccato al terreno con la lama ricurva di unacome a trattenerle il. Inoltre sull’alluce del piede sinistro era fissato un. Per questo gli archeologi artefici del ritrovamento suppongono che si tratti di unaverso la quale sono state adottate misure estreme affinché il cadavere non si risvegliasse per terrorizzare i vivi. Non è la prima volta che gli ...

