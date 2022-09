Pietra Ligure | operato un paziente intossicato nell’incendio al Santa Corona | è in condizioni critiche L’inchiesta verso l’ipotesi del raid doloso

(Di martedì 6 settembre 2022) In miglioramento gli altri due pazienti ricoverati a Savona. Oggi sopralluogo adel sottosegretario Costa. Per i pazienti sfollati saranno utilizzati spazi e padiglioni all'interno del nosocomio pietrese, solo fisiatria sarà momentaneamente trasferita ad Albenga

Lo afferma in una nota il sottosegretario alla salute Andrea Costa, che oggi ha visitato l'ospedale Santa Corona didopo l'incendio che domenica notte ha causato gravi danni alla ...Proseguono all'Ospedale Santa Corona dii lavori per il ripristino dell'attività dopo l'incendio avvenuto nella notte tra domenica e lunedì nel Padiglione Chirurgico. I tempestivi sopralluoghi e l'intervento della Struttura ...“La visita odierna nasce innanzitutto per testimoniare la vicinanza e il sostegno del Governo al territorio e alla comunità cittadina dopo il drammatico episodio che ha coinvolto ieri l’Ospedale Santa ...Pietra Ligure. Un tavolo di confronto urgente sulle conseguenze che l’incendio all’ospedale Santa Corona ha causato ai servizi e ai lavoratori dei reparti interessati. A chiederlo al direttore general ...