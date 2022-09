"No alle multe per far cassa". Berlusconi propone la pace fiscale (Di martedì 6 settembre 2022) Stop alle cartelle per multe non pagate vecchie di dieci anni e un limite alle ammende comminate dai Comuni: le proposte di Berlusconi per salvaguardare le famiglie Leggi su ilgiornale (Di martedì 6 settembre 2022) Stopcartelle pernon pagate vecchie di dieci anni e un limiteammende comminate dai Comuni: le proposte diper salvaguardare le famiglie

MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Oggi parliamo delle multe che vengono comminate agli automobilisti. E le ragioni ci sono tutte:… - infoitinterno : Berlusconi “No alle multe per fare cassa, serve pace fiscale” - LaNotifica : Berlusconi “No alle multe per fare cassa, serve pace fiscale” - vivereitalia : Berlusconi 'No alle multe per fare cassa, serve pace fiscale' - Italpress : Berlusconi “No alle multe per fare cassa, serve pace fiscale” -