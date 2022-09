Messina Denaro | è caccia al super latitante Nuovi arresti a Trapani

Leggi su 361magazine

(Di martedì 6 settembre 2022) : 70 gli indagati, di 35 sono stati arrestati Non trova soste laalMatteo, boss della mafia trapanese. I militari dell’Arma, con il supporto dei Comandi Provinciali Carabinieri di Palermo e Catania, del 9 Nucleo Elicotteri di Palermo, degli Squadroni Eliportati «tori Sicilia» e «tori Calabria», del 12 Reggimento Carabinieri «Sicilia», hanno condotto una operazione che ha portato all’arresto di 35 persone e di 70 indagati. Ancora in corso perquisizioni e sequestri. Come riporta il Corriere della Sera, gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione, turbata libertà degli incanti, reati in materia di stupefacenti, porto abusivo di armi, gioco d’azzardo e altri reati, tutti ...