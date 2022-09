LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: cominciato il percorso di trasferimento, a breve si parte (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA CLASSIFICA DELLA Vuelta 12.50 cominciato il percorso di trasferimento, manca sempre meno all’inizio della frazione odierna. 12.46 Il traguardo è previsto invece, restando in Andalusia, presso Tomares, nei pressi di Siviglia. A quasi 30 chilometri dal traguardo è in programma l’unico sprint intermedio giornaliero in quel di Alcalá del Río. 12.42 Tra pochi minuti avrà inizio il percorso di trasferimento verso il chilometro zero. Si partirà da Sanlúcar de Barrameda. 12.38 Il percorso odierno sorride e non poco ai velocisti: previsti 189,4 chilometri completamente pianeggianti, senza alcuna difficoltà altimetrica in programma. 12.34 Comincia oggi l’ultima settimana della corsa a tappe iberica, ogni ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELLA12.50ildi, manca sempre meno all’inizio della frazione odierna. 12.46 Il traguardo è previsto invece, restando in Andalusia, presso Tomares, nei pressi di Siviglia. A quasi 30 chilometri dal traguardo è in programma l’unico sprint intermedio giornaliero in quel di Alcalá del Río. 12.42 Tra pochi minuti avrà inizio ildiverso il chilometro zero. Si partirà da Sanlúcar de Barrameda. 12.38 Ilodierno sorride e non poco ai velocisti: previsti 189,4 chilometri completamente pianeggianti, senza alcuna difficoltà altimetrica in programma. 12.34 Comincial’ultima settimana della corsa a tappe iberica, ogni ...

