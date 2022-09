Le due facce del comizio di Giorgia Meloni a Cagliari: sul palco dialogo e democrazia, sotto il palco pestaggi e paura (Di martedì 6 settembre 2022) Ha fatto molto discutere quanto accaduto tre giorni fa durante il comizio a Cagliari della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, non solo per il giovane contestatore salito sul palco con una bandiera arcobaleno per rivendicare i diritti della comunità lgbtq+, ma anche per i momenti di tensione che si sono consumati tra il pubblico e che hanno visto come protagonisti alcuni manifestanti (giunti all’evento per protestare) e le forze dell’ordine. Se da un lato Meloni si è (sapientemente) mostrata molto aperta e disposta al dialogo col ragazzo salito sul palco (tanto da aver dato lei stessa cassa di risonanza alla vicenda pubblicando quel momento sui suoi profili social), dall’altro il comportamento degli agenti che ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Ha fatto molto discutere quanto accaduto tre giorni fa durante ildella leader di Fratelli d’Italia, non solo per il giovane contestatore salito sulcon una bandiera arcobaleno per rivendicare i diritti della comunità lgbtq+, ma anche per i momenti di tensione che si sono consumati tra il pubblico e che hanno visto come protagonisti alcuni manifestanti (giunti all’evento per protestare) e le forze dell’ordine. Se da un latosi è (sapientemente) mostrata molto aperta e disposta alcol ragazzo salito sul(tanto da aver dato lei stessa cassa di risonanza alla vicenda pubblicando quel momento sui suoi profili social), dall’altro il comportamento degli agenti che ...

