Lazio | Sarri nei guai dopo la sfuriata | multa e non solo Ecco cosa rischia

L'allenatore della Lazio Sarri si è messo nei guai dopo le parole contro gli arbitri al termine del match contro il Napoli: Ecco cosa rischia La sfuriata di Sarri dopo Lazio-Napoli non è passata sotto traccia. La Procura Federale ha aperto un fascicolo nei confronti dell'allenatore e ora dovrà esaminare le frasi del'allenatore pronunciate ai microfoni di DAZN e Sky. Facendo riferimento all'articolo 23 del Codice di Giustizia sportiva: «Ai soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi nell'ambito del Coni, della Figc , della Uefa o della Fifa». Un divieto che va rapportato nel concreto ...

