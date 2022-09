Inter-Bayern Monaco | Inzaghi annuncia | “Può giocare dall’inizio”

DiMarzio : .@Inter: le parole di #Calhanoglu alla vigilia della sfida contro il @FCBayern #ChampionsLeague - DiMarzio : #ChampionsLeague | @Inter, le parole di #Inzaghi alla vigilia del match contro il @FCBayern - FcInterNewsit : ?? Torello ad Appiano alla vigilia di Inter-Bayern Monaco ???? - coraline222222 : RT @FcInterNewsit: Bayern, Lucas Hernandez avvisa l'Inter: 'Umore buono, domani vogliamo vincere' - sportface2016 : #InterBayern, #Neuer: 'Girone difficile, ma siamo tra i favoriti per la vittoria finale' -

Commenta per primo Il capitano delMonaco Manuel Neuer ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con l'. 'Ci troviamo in un gruppo davvero difficile, con ottimi avversari. San Siro è sempre particolare, ...Dal Milan alnel giro di pochi giorni. L'di Simone Inzaghi è chiamata a rialzarsi dopo la delusione del derby ma servirà la miglior versione nerazzurra per arginare la potenza bavarese che al Meazza ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Dal Milan al Bayern nel giro di pochi giorni. L'Inter di Simone Inzaghi è chiamata a rialzarsi dopo la delusione del derby ma servirà la miglior versione nerazzurra per arginare la potenza bavarese ch ...