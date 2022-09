Infortunio Winks | l’ex Tottenham si è fermato per un problema alla caviglia | le condizioni

(Di martedì 6 settembre 2022) La Sampdoria ha perso peril centrocampista, arrivato da pochi giorni si èal primo allenamento La Sampdoria ha perso peril centrocampista, arrivato da pochi giorni si èal primo allenamento. Assente anche a Verona per un riacutizzarsi di un. Intoppo sul suo inserimento e oggi farà nuovi accertamenti per capire l’entità dell’. L'articolo proviene da Calcio News 24.

sino ad oggi si era allenato con continuità insieme al Tottenham, l'anno scorso invece ha giocato poco, ma quasi sempre per scelta tecnica, mai per acciacchi.In mediana testa a testa tra Matheus Henrique e Thorstvedt In attacco l'occorso a Defrel ... A finire in panchina in questo caso sarebbe Hongla Sampdoria, Gabbiadini scalpitaha ...Graeme Souness felice dell'arrivo di Winks alla Sampdoria: le parole dell'ex blucerchiato al Daily Mail. Tutti i dettagli ...Marco Giampaolo lo aveva già annunciato prima della gara contro il Verona: Harry Winks, dopo mezzo allenamento, si è fermato per un problema fisico. Una brutta rogna, che si va ad aggiungere a tutte ...