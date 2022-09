Incidente tra Ardea e Pomezia, morta la 24enne Charlotte Mannarino (Di martedì 6 settembre 2022) Non ce l’ha fatta, la ragazza che domenica mattina intorno alle ore 11:00 ha avuto un terribile Incidente in via di Pratica di Mare, al confine tra Ardea e Pomezia. A dare l’annuncio, stavolta, sono proprio i familiari. E’ il papà a dare la triste notizia. “La mia piccola non c’è più. Balla con i tuoi animaletti, piccola…” Dopo due giorni in cui Charlotte ha provato a lottare con tutte le sue forze, e i medici a tentare in tutti i modi di salvarle la vita, purtroppo ci si è dovuti arrendere. La 24enne che domenica ha avuto il terribile Incidente tra Pomezia e Ardea è morta nella tarda mattinata di oggi. La ragazza era stata dichiarata morta a livello celebrale già domenica notte, ma si sperava in un miracolo che, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 settembre 2022) Non ce l’ha fatta, la ragazza che domenica mattina intorno alle ore 11:00 ha avuto un terribilein via di Pratica di Mare, al confine tra. A dare l’annuncio, stavolta, sono proprio i familiari. E’ il papà a dare la triste notizia. “La mia piccola non c’è più. Balla con i tuoi animaletti, piccola…” Dopo due giorni in cuiha provato a lottare con tutte le sue forze, e i medici a tentare in tutti i modi di salvarle la vita, purtroppo ci si è dovuti arrendere. Lache domenica ha avuto il terribiletranella tarda mattinata di oggi. La ragazza era stata dichiarataa livello celebrale già domenica notte, ma si sperava in un miracolo che, ...

