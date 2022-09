Franco Terlizzi | l’ex pugile e concorrente dell’Isola dei famosi fermato in un blitz sulla ‘ndrangheta

fattoquotidiano : ‘Ndrangheta a Milano, azzerata la cosca del figlio del boss della Comasina: 13 arresti, tra loro anche l’ex Isola d… - fanpage : Franco Terlizzi, ex pugile e volto noto della tv italiana, è stato arrestato stamattina nell’ambito di un’operazion… - Virus1979C : ‘Ndrangheta a Milano, azzerata la cosca del figlio del boss della Comasina: 13 arresti, tra loro anche l’ex Isola d… - themisfitsclass : È stato arrestato Franco Terlizzi ???? #Isola - LuiAbate : Questi anni infausti ci regalano una nuova professione della quale non sentivamo il bisogno: 'l'amico dei VIP' - Az… -

C'è anche l'ex concorrente dell' Isola dei Famositra le 12 persone arrestate questa mattina dalla Guardia di Finanza nell'ambito del blitz che ha sgominato la cosca della 'ndrangheta facente capo a Davide Flachi, il figlio dello ...... con il supporto del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata di Roma, c'è anche, ex pugile e pr dell'Hollywood, passato alla ribalta delle cronache per aver ...Operazione contro l’ndrangheta, arrestato anche Franco Terlizzi: era il prestanome del figlio del boss Franco Terlizzi, ex pugile e volto noto della tv italiana, è stato… Leggi ...Franco Terlizzi, ex pugile ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi, è stato arrestato stamattina nell’ambito di un’operazione contro ...