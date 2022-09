Esonero Mihajlovic, il retroscena: ecco come è arrivata la decisione (Di martedì 6 settembre 2022) Esonero Mihajlovic, retroscena sulla separazione con il tecnico serbo: ecco come il Bologna è arrivato alla decisione Nella giornata di ieri, dopo un incontro tra i componenti della dirigenza, il Bologna è arrivato alla decisione di separarsi da Sinisa Mihajlovic. come scrive il Resto del Carlino, la decisione è poi stata comunicata solo oggi al tecnico serbo, durante il summit avvenuto a Roma. Il tecnico non ha accettato la rescissione consensuale, portando quindi il club a decidere per l’Esonero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 settembre 2022)sulla separazione con il tecnico serbo:il Bologna è arrivato allaNella giornata di ieri, dopo un incontro tra i componenti della dirigenza, il Bologna è arrivato alladi separarsi da Sinisascrive il Resto del Carlino, laè poi stata comunicata solo oggi al tecnico serbo, durante il summit avvenuto a Roma. Il tecnico non ha accettato la rescissione consensuale, portando quindi il club a decidere per l’. L'articolo proviene da Calcio News 24.

