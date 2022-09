BOLOGNA, MIHAJLOVIC SOLLEVATO DALL’INCARICO (Di martedì 6 settembre 2022) La prima panchina a saltare è quella del BOLOGNA. Sinisa MIHAJLOVIC è stato SOLLEVATO DALL’INCARICO nel pomeriggio di oggi, dopo un incontro con la dirigenza del club rossoblu. L’avvio del campionato non è stato dei migliori, con due pareggi e tre sconfitte nelle prime cinque partite, nelle quali l‘unico calciatore a brillare è stato Arnautovic, autore di cinque reti. Il BOLOGNA sta pensando ad una risoluzione definitiva, riconoscendo al tecnico una buonuscita. Spezzando una lancia in favore dell’ex tecnico di Catania, Milan e Fiorentina, vi è la campagna trasferimenti estiva, che ha privato la rosa rossoblu di diversi calciatori fondamentali per l’allenatore serbo. Gli addii di Hickey, Svamberg e Theate hanno prodotto un’entrata a bilancio molto positiva, indebolendo però la qualità della rosa, in ... Leggi su sportnews.snai (Di martedì 6 settembre 2022) La prima panchina a saltare è quella del. Sinisaè statonel pomeriggio di oggi, dopo un incontro con la dirigenza del club rossoblu. L’avvio del campionato non è stato dei migliori, con due pareggi e tre sconfitte nelle prime cinque partite, nelle quali l‘unico calciatore a brillare è stato Arnautovic, autore di cinque reti. Ilsta pensando ad una risoluzione definitiva, riconoscendo al tecnico una buonuscita. Spezzando una lancia in favore dell’ex tecnico di Catania, Milan e Fiorentina, vi è la campagna trasferimenti estiva, che ha privato la rosa rossoblu di diversi calciatori fondamentali per l’allenatore serbo. Gli addii di Hickey, Svamberg e Theate hanno prodotto un’entrata a bilancio molto positiva, indebolendo però la qualità della rosa, in ...

