Addio dollaro | gas in rubli e yuan E Russia e Cina provano il libero scambio

(Di martedì 6 settembre 2022) Nella cornice dell’Eastern Economic Forum (EEF) che si sta tenendo a Vladivostok in questi giorni, Alexei Chekunkov, ministro russo per lo sviluppo dell’Estremo Oriente e dell’Artico, ha suggerito alla controparte cinese di creare una zona dial confine tra i due Paesi. A testimoniare l’importanza che Pechino conferisce a questo summit, la delegazione cinese è guidata da Li Zhanshu, presidente del comitato permanente del Congresso Nazionale del Popolo, una figura di primissimo piano dell’establishment politico cinese, alla sua prima visita ufficiale estera dall’inizio del Covid. Le parti stanno lavorando alla creazione di una zona economica dibasata nell’area dell’isola di Heixiazi, nel nordest della, alla frontiera con la Federazione Russa. Pechino ha in mente di ...