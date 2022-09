13enne morto | anche due ragazze nel gruppo dei sei indagati

(Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono due leche fanno parte deldei sei(quattro minorenni e due maggiorenni) per istigazione al suicidio di Alessandro, il giovane di 13 anni di Gragnanogiovedì scorso dopo essere caduto dal balcone della sua abitazione. Se il numero delle persone coinvolte era già noto, non si sapeva della presenza di due, di cui riferiscono organi di stampa. Una relazione con una nuova ragazza, dopo aver lasciato la precedente, avrebbe scatenato – secondo una ipotesi – la reazione dell’ex. In chat e poi dal vivo, Alessandro sarebbe stato vittima di insulti e minacce che lo avrebbero poi portato al tragico gesto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... il ragazzo di 13 annia Gragnano (Napoli) la scorsa settimana dopo essere precipitato dalla ...di altri componenti della chat su cui venivano pubblicati gli insulti contro il. La procura ...GLI AVVOCATI Oggi alle 15 sarà conferito l'incarico al medico legale Giovanni Zotti per l'autopsia sulla salma del. Un primo atto, una prima svolta nell'inchiesta coordinata dalle Procure di ...Alessandro, il 13enne di Gragnano morto giovedì e sul cui decesso gli inquirenti indagano per istigazione al suicidio, non mostrava a casa segni di malessere. Lo dice all'ANSA Giulio Pepe, l'avvocato ...È morto il primo settembre Alessandro, a 13 anni, cadendo giù dal suo balcone dal quarto piano a Gragnano in provincia di Napoli. All’inizio si è creduto che si trattasse di un incidente, un perdita d ...