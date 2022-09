Vuelta 2022, diciottesima tappa Trujillo-Alto de Piornal: percorso e altimetria (Di lunedì 5 settembre 2022) L’altimetria e il percorso della diciottesima tappa della Vuelta di Spagna 2022, la Trujillo-Alto de Piornal di 192 chilometri. Si entra sempre più nel vivo del gran finale della corsa spagnola, con una frazione lunga che prevede nel finale la tripla scalata alla salita del Piornal che viene però affrontata da tre versanti completamente diversi. I corridori prima affronteranno l’Alto de la Desperà (3,7 km al 9,4% medio) che è il GPM più breve ma anche quello con le pendenze più arcigne. Dopo un tratto vallonato piuttosto lungo ecco quindi il primo passaggio sull’Alto de Piornal dopo una salita di 13,5 km alla media del 5% e un breve tratto al 12%. Dal GPM mancheranno ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022) L’e ildelladelladi Spagna, ladedi 192 chilometri. Si entra sempre più nel vivo del gran finale della corsa spagnola, con una frazione lunga che prevede nel finale la tripla scalata alla salita delche viene però affrontata da tre versanti completamente diversi. I corridori prima affronteranno l’de la Desperà (3,7 km al 9,4% medio) che è il GPM più breve ma anche quello con le pendenze più arcigne. Dopo un tratto vallonato piuttosto lungo ecco quindi il primo passaggio sull’dedopo una salita di 13,5 km alla media del 5% e un breve tratto al 12%. Dal GPM mancheranno ...

