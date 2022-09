Vela | Mondiali 49er 2022 | Crivelli Visconti Calabrò e Germani Bertuzzi chiudono in 12ma posizione

Leggi su oasport

(Di lunedì 5 settembre 2022) È terminata poco fa l’ultima giornata dei Campionatidel doppio acrobatico olimpico, evento in programma che si è svolto nei pressi di Hubbards (Nuova Scozia, in Canada). Oggi sia in campo maschile sia a livello femminile si sono disputate una regata di flotta e la Medal Race: andiamo a scoprire tutto quello che è successo. NelFX il cammino delle italiane è terminato prima della Medal Race. Il 12° posto generale di Janae Giorgiadopo l’ultima regata di flotta (dove è arrivata una 15ma) non è infatti bastato per accedere alla prova finale riservata alle dieci migliori imbarcazioni (le campionesse iridate juniores del 2021 non sono entrate per 7 punti). Per quanto riguarda invece le altre coppie azzurre, che erano già ...