US Open, il volo di Garcia non si ferma: sfiderà Gauff per la semifinale (Di lunedì 5 settembre 2022) Dopo cinque anni, Caroline Garcia tornerà a disputare un quarto di finale in uno Slam. La francese, ex numero 4 del mondo, non andava così avanti in un major dal Roland Garros del 2017. Pienamente a ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 5 settembre 2022) Dopo cinque anni, Carolinetornerà a disputare un quarto di finale in uno Slam. La francese, ex numero 4 del mondo, non andava così avanti in un major dal Roland Garros del 2017. Pienamente a ...

irisvaegas : ogni volta che tu mi guardi in quel modo io ti prenderei al volo per portarti via di qui, quando son con te mi sent… - ChiaraBuccini : RT @Zac7Redazione: Open day all’aviosuperficie L’Aquila: una giornata dedicata al volo - monebanfi : @Nick_Italy_ @Open_gol 2/.. che permette a Air France di garantire un programma di volo nettamente superiore alle M… - Zac7Redazione : Open day all’aviosuperficie L’Aquila: una giornata dedicata al volo - brescia_roberto : @Sinnerista @janniksin Non ci siamo. Punti letteralmente buttati via ad inizio quarto set. Prima si mette il sicuro… -

US Open, il volo di Garcia non si ferma: sfiderà Gauff per la semifinale Tiscali US Open uomini: Carreno Busta spreca, Khachanov conquista il primo quarto a New York Karen Khachanov approfitta delle pause di Carreno Busta e supera lo spagnolo in cinque set. Sfiderà Kyrgios per un posto in semifinale ... US Open, Kyrgios lascia a bocca aperta. Prestazione straordinaria e Medvedev eliminato L'australiano ha battuto per la seconda volta in questa estate il numero uno del mondo, tra momenti folli e soprattutto un tennis di livello altissimo. Con questa vittoria tornerà tra i primi venti de ... Karen Khachanov approfitta delle pause di Carreno Busta e supera lo spagnolo in cinque set. Sfiderà Kyrgios per un posto in semifinale ...L'australiano ha battuto per la seconda volta in questa estate il numero uno del mondo, tra momenti folli e soprattutto un tennis di livello altissimo. Con questa vittoria tornerà tra i primi venti de ...