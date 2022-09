US Open, Berrettini batte Fokina e trova Ruud ai quarti di finale (Di lunedì 5 settembre 2022) New York – Cinque quarti di finale negli ultimi cinque Slam giocati, tre negli ultimi cinque US Open. La continuità nei grandi tornei è il punto di forza di Matteo Berrettini. L’azzurro, numero 14 del mondo, soffre per un set e mezzo contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, numero 39 e finalista quest’anno al Masters 1000 di Monte-Carlo, sulla terra rossa. Seppur apparso non brillantissimo dal punto di vista fisico, poco continuo in risposta e di rovescio, ha chiuso 36 76(2) 63 46 62. E’ una vittoria da campione, più di testa e carattere che di gambe. Allo spagnolo è mancata un po’ di personalità nella gestione dei momenti di un match che ha oscillato continuamente, senza linearità e senza padrone. Lo spagnolo l’ha completato per onor di firma, dopo una scivolata che gli ha impedito di muoversi ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 5 settembre 2022) New York – Cinquedinegli ultimi cinque Slam giocati, tre negli ultimi cinque US. La continuità nei grandi tornei è il punto di forza di Matteo. L’azzurro, numero 14 del mondo, soffre per un set e mezzo contro lo spagnolo Alejandro Davidovich, numero 39 e finalista quest’anno al Masters 1000 di Monte-Carlo, sulla terra rossa. Seppur apparso non brillantissimo dal punto di vista fisico, poco continuo in risposta e di rovescio, ha chiuso 36 76(2) 63 46 62. E’ una vittoria da campione, più di testa e carattere che di gambe. Allo spagnolo è mancata un po’ di personalità nella gestione dei momenti di un match che ha oscillato continuamente, senza linearità e senza padrone. Lo spagnolo l’ha completato per onor di firma, dopo una scivolata che gli ha impedito di muoversi ...

