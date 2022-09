Uomini e Donne, l’ex cavaliere finisce in ospedale: operazione alla spina dorsale (Di lunedì 5 settembre 2022) Intervento in vista per un ex volto del parterre maschile di Uomini e Donne: ad annunciarlo è stato il diretto interessato sui suoi social. Il noto cavaliere ha difatti comunicato di doversi sottoporre a un’operazione alla spina dorsale: ecco le sue parole. Guai per un ex cavaliere di Uomini e Donne. Quest’ultimo ha difatti annunciato … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 5 settembre 2022) Intervento in vista per un ex volto del parterre maschile di: ad annunciarlo è stato il diretto interessato sui suoi social. Il notoha difatti comunicato di doversi sottoporre a un’: ecco le sue parole. Guai per un exdi. Quest’ultimo ha difatti annunciato … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

matteosalvinimi : Il taser funziona. Valido strumento di deterrenza ed efficace tutela per le donne e gli uomini delle Forze dell’ord… - TNannicini : Per Forza Italia la donna è solo madre e casalinga. Il #25settembre è una scelta di campo. Da una parte le televend… - pdnetwork : La nostra visione per il futuro dell'???? è fatta di 3 pilastri: 1. #Lavoro di qualità 2. Lotta #crisiclimatica e svi… - mywolf8_ : @Antonel94955034 @50special_50 @venere_dirimmel Scusami Anto susatsmi donne Non volevo dire che siete tutte uguali.… - IsaeChia : #UominieDonne, Andrea Nicole Conte svela che peso dà alle critiche: “Spesso sono cattiverie camuffate da consigli”… -