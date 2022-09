Totti-Ilary, emerge la verità: “Erano separati in casa già da un anno” (Di lunedì 5 settembre 2022) La nuova fiamma di Francesco Totti, Noemi Bocchi, o eventuali flirt (mai dimostrati) di Ilary Blasi non c’entrerebbero nulla nel divorzio tra la conduttrice e l’ex calciatore della Roma. La coppia, infatti, era in crisi da molto tempo e già da un anno viveva da separati in casa: per lo meno questo è quello che scrive il quotidiano La Repubblica, che riporta alcune fonti vicine all’ex coppia. Sarà vero? Restiamo in attesa di saperne di più! Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… I conduttori Mediaset che guadagnano di più! Ecco chi sarebbe al primo posto! I conduttori Mediaset che guadagnano di più! Ecco chi sarebbe al primo posto! Un’altra stagione televisiva si appresta a debuttare e l’attenzione si è ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 5 settembre 2022) La nuova fiamma di Francesco, Noemi Bocchi, o eventuali flirt (mai dimostrati) diBlasi non c’entrerebbero nulla nel divorzio tra la conduttrice e l’ex calciatore della Roma. La coppia, infatti, era in crisi da molto tempo e già da unviveva dain: per lo meno questo è quello che scrive il quotidiano La Repubblica, che riporta alcune fonti vicine all’ex coppia. Sarà vero? Restiamo in attesa di saperne di più! Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… I conduttori Mediaset che guadagnano di più! Ecco chi sarebbe al primo posto! I conduttori Mediaset che guadagnano di più! Ecco chi sarebbe al primo posto! Un’altra stagione televisiva si appresta a debuttare e l’attenzione si è ...

