Tommaso Campanella e il sogno utopistico

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 5 settembre 2022)nacque in Calabria, a Stilo. Era il 5 settembre dell’anno 1568. Nato in una famiglia molto umile (il padre era un calzolaio, senza alcuna istruzione) prese i voti prestissimo e divenne all’età di 14 anni, frate, conosciuto come Fra’. Il nome era in onore di Sand’Aquino. Portò a termine il suo corso di studi e si documentò moltissimo, da autodidatta, in studi filosofici. Particolarmente appassionato di arti magiche, fu costretto a lasciare Napoli, perché perseguitato dal Tribunale Ecclesiastico. Le accuse di eresia e di propaganda antispagnola, credits: webDi lì a poco, la pesante accusa di eresia, che portaronoa due arresti in poco tempo. La seconda condanna ne ...