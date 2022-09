“Ti amerò per sempre”. Emma Marrone distrutta dal dolore, lutto in famiglia (Di lunedì 5 settembre 2022) lutto per Emma Marrone. È morto il suo papà, Rosario Marrone. La notizia ha iniziato a circolare ieri sera, poi la conferma dalla pagina ufficiale Facebook del comune di Aradeo, paese della provincia di Lecce e città d’origine della famiglia dell’artista lanciata ormai anni fa dal talent Amici di Maria De Filippi. “È con profonda tristezza che ci stringiamo commossi alla famiglia Marrone, alla Presidente del Consiglio Clarissa Quido per l’improvvisa perdita del caro Rosario. Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto”. lutto per ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 5 settembre 2022)per. È morto il suo papà, Rosario. La notizia ha iniziato a circolare ieri sera, poi la conferma dalla pagina ufficiale Facebook del comune di Aradeo, paese della provincia di Lecce e città d’origine delladell’artista lanciata ormai anni fa dal talent Amici di Maria De Filippi. “È con profonda tristezza che ci stringiamo commossi alla, alla Presidente del Consiglio Clarissa Quido per l’improvvisa perdita del caro Rosario. Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemocon grande affetto”.per ...

