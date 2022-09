Svolta storica in arrivo: addio alle banconote per tutti i cittadini (Di lunedì 5 settembre 2022) Stravolgimento per i cittadini che a breve dovranno dire addio alle loro tanto amate banconote. Il nuovo conio sarà rivoluzionario: ecco dove. Una vera e propria rivoluzione, quella che si… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 5 settembre 2022) Stravolgimento per iche a breve dovranno direloro tanto amate. Il nuovo conio sarà rivoluzionario: ecco dove. Una vera e propria rivoluzione, quella che si… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Piergiulio58 : Il Cile sta vivendo una giornata storica, con più di 15 milioni di elettori convocati alle urne, per un voto obblig… - Zamberlett : RT @sologiuma: Signore, perdonali perché non sanno quello che fanno.. Hanno ridotto il paese in cenere e loro giocano a fare i politicanti… - _marlene1265 : RT @sologiuma: Signore, perdonali perché non sanno quello che fanno.. Hanno ridotto il paese in cenere e loro giocano a fare i politicanti… - usaipiero : RT @sologiuma: Signore, perdonali perché non sanno quello che fanno.. Hanno ridotto il paese in cenere e loro giocano a fare i politicanti… - cristinareggini : #SanMarino. Guardia di Rocca, svolta storica dopo 269 anni entrano due donne -