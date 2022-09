Serie A, la Figc annuncia l’avvio di indagini sui cori antisemiti e l’apertura di un fascicolo su Sarri (Di lunedì 5 settembre 2022) La Procura Figc ha annunciato di aver aperto un’indagine ufficiale sui cori antisemiti intonati dai tifosi di Juventus e Inter nelle partite del weekend, ascoltati distintamente dagli ispettori presenti. Oltre che sulle dichiarazioni del tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, dopo la partita contro il Napoli all’Olimpico. Di seguito il comunicato ufficiale. La Procura Federale ha avviato le indagini del caso sui cori di stampo antisemita da parte delle tifoSerie ospiti nelle gare Fiorentina-Juventus e Milan-Inter. E’ stato inoltre aperto un fascicolo sulle dichiarazioni rese dall’allenatore della Lazio Maurizio Sarri dopo la gara Lazio-Napoli di sabato scorso, recanti accuse nei confronti dell’arbitro dell’incontro e ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 settembre 2022) La Procurahato di aver aperto un’indagine ufficiale suiintonati dai tifosi di Juventus e Inter nelle partite del weekend, ascoltati distintamente dagli ispettori presenti. Oltre che sulle dichiarazioni del tecnico della Lazio, Maurizio, dopo la partita contro il Napoli all’Olimpico. Di seguito il comunicato ufficiale. La Procura Federale ha avviato ledel caso suidi stampo antisemita da parte delle tifoospiti nelle gare Fiorentina-Juventus e Milan-Inter. E’ stato inoltre aperto unsulle dichiarazioni rese dall’allenatore della Lazio Mauriziodopo la gara Lazio-Napoli di sabato scorso, recanti accuse nei confronti dell’arbitro dell’incontro e ...

napolista : Serie A, la Figc annuncia l’avvio di indagini sui cori antisemiti e l’apertura di un fascicolo su #Sarri Per Sarri… - N1926NA : RT @pallonatefaccia: Il razzismo in Serie A è un problema di vecchio corso, che la @SerieA e la @FIGC si rifiutano sistematicamente di affr… - Lil77Gen : RT @DiMarzio: .@juventusfc, come funziona con gli 'over' per la squadra #NextGen (ex U23)? Ecco cosa dice il regolamento della #FIGC https… - DiMarzio : .@juventusfc, come funziona con gli 'over' per la squadra #NextGen (ex U23)? Ecco cosa dice il regolamento della… - Giogio908 : RT @pallonatefaccia: Il razzismo in Serie A è un problema di vecchio corso, che la @SerieA e la @FIGC si rifiutano sistematicamente di affr… -

FIGC FIGC Calcio: indagini Procura Figc sui cori antisemiti a Firenze e Milano, aperto fascicolo su Sarri Roma, 5 set. (Adnkronos) – La Procura Federale della Figc ha avviato le indagini del caso sui cori di stampo antisemita da parte delle tifoserie ospiti nelle gare Fiorentina-Juventus e Milan-Inter. È ... Serie B Calcio a 5, Real Fabrica di Roma ha presentato la squadra Nella serata di venerdì 2 settembre, all'interno della bellissima cornice del b&b da Nicole, il Real Fabrica di Roma C5 ha presentato agli sponsor, all'amministrazione comunale, alle autorità e alla s ... Roma, 5 set. (Adnkronos) – La Procura Federale della Figc ha avviato le indagini del caso sui cori di stampo antisemita da parte delle tifoserie ospiti nelle gare Fiorentina-Juventus e Milan-Inter. È ...Nella serata di venerdì 2 settembre, all'interno della bellissima cornice del b&b da Nicole, il Real Fabrica di Roma C5 ha presentato agli sponsor, all'amministrazione comunale, alle autorità e alla s ...