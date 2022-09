Salvini: “Uno scudo al posto delle sanzioni” (Di lunedì 5 settembre 2022) BOLZANO – “Al posto delle sanzioni, che dovevano danneggiare i russi, sarebbe meglio proteggere gli italiani ed europei con uno scudo, un paracadute”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in campagna elettorale a Bolzano. “L’unica emergenza in questo momento si chiama bolletta luce e gas. E’ grave che una parte della politica non lo capisca. Si tratta di un problema continentale e nazionale”, ha aggiunto. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 5 settembre 2022) BOLZANO – “Al, che dovevano danneggiare i russi, sarebbe meglio proteggere gli italiani ed europei con uno, un paracadute”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, in campagna elettorale a Bolzano. “L’unica emergenza in questo momento si chiama bolletta luce e gas. E’ grave che una parte della politica non lo capisca. Si tratta di un problema continentale e nazionale”, ha aggiunto. L'articolo L'Opinionista.

borghi_claudio : E mentre io giravo la Toscana Salvini faceva uno dei migliori interventi che abbia mai sentito al forum Ambrosetti. - Mov5Stelle : Donne smettete di studiare e state a casa perché la vostra istruzione è una minaccia. No, non è uno scherzo ma il r… - sole24ore : ?? Ammonta a 49,5 miliardi di euro (pari al 2,8% del Pil) il totale degli #stanziamenti italiani a favore di famigli… - GiorgioGerardi1 : RT @VeroDeRomanis: #Salvini “La prima soluzione per creare lavoro è abolire la legge Fornero e arrivare a quota 41”. Quindi per capire. Sec… - claussibraun : @matteowolk in realtà lo stanno facendo, come a Cernobbio, uno per volta. Ma non in dibattito congiunto. 1) Letta d… -