Roma, Mourinho: “Meglio perdere una gara 4-0 che quattro 1-0” (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma Mourinho- La Roma è tornata ad allenarsi dopo la dura sconfitta, per 4-0, contro l’Udinese nella serata di ieri. L’allenatore della Roma, Josè Mourinho, è stato intervistato nel post partita della gara persa contro l’Udinese per 4-0. Dura sconfitta per i Giallorossi, l’allenatore dei Capitolini ha parlato di Dybala e della prestazione in generale. Ecco di seguito, le parole del Portoghese: Sulla gara: “Partita difficile. Avversario che sa giocare questo tipo di partite. Se vuoi vincere, non puoi andare sotto in questo tipo di partite. Siamo entrati molto bene e abbiamo creato un’occasione con Paulo (Dybala, ndr), che, per me, è stato il migliore in campo. Non siamo stati fortunati, basti pensare al palo o al rigore che non ci è stato dato. Preferisco ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 5 settembre 2022)- Laè tornata ad allenarsi dopo la dura sconfitta, per 4-0, contro l’Udinese nella serata di ieri. L’allenatore della, Josè, è stato intervistato nel post partita dellapersa contro l’Udinese per 4-0. Dura sconfitta per i Giallorossi, l’allenatore dei Capitolini ha parlato di Dybala e della prestazione in generale. Ecco di seguito, le parole del Portoghese: Sulla: “Partita difficile. Avversario che sa giocare questo tipo di partite. Se vuoi vincere, non puoi andare sotto in questo tipo di partite. Siamo entrati molto bene e abbiamo creato un’occasione con Paulo (Dybala, ndr), che, per me, è stato il migliore in campo. Non siamo stati fortunati, basti pensare al palo o al rigore che non ci è stato dato. Preferisco ...

