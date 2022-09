Olivia Wilde e la guerra fredda con Florence Pugh: «Solo gossip» (Di lunedì 5 settembre 2022) L'attrice protagonista di Don't Worry Darling non è venuta alla conferenza stampa del film fuori concorso alla Mostra del cinema di Venezia. La regista: «È impegnata nella produzione di Dune». Sarà vero? Leggi su vanityfair (Di lunedì 5 settembre 2022) L'attrice protagonista di Don't Worry Darling non è venuta alla conferenza stampa del film fuori concorso alla Mostra del cinema di Venezia. La regista: «È impegnata nella produzione di Dune». Sarà vero?

RadioItalia : Harry Styles ????? L’attore e cantante è a #Venezia79 per presentare il film di Olivia Wilde (sua compagna) “Don’t… - AlissaB_ : RT @xtravaganza95: Apprezzo moltissimo Harry Stiles come artista, amo Olivia Wilde prima attrice e ora anche regista (Booksmart è bellissim… - solemattioli : RT @blackvnat: florence pugh dopo aver architettato le sue entrate pazzesche a #Venezia79 per poter pisciare in testa ad olivia wilde htt… - lapinuccia88 : Olivia Wilde stupenda,meravigliosa,una Dea e sti cazzi delle mocciose che la denigrano,daje Olivia falle schiattare… - blackvnat : florence pugh dopo aver architettato le sue entrate pazzesche a #Venezia79 per poter pisciare in testa ad olivia wi… -