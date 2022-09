NdC | Rocco | “Non perdiamo l’occasione di dare forza ai nostri territori”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Armandodi Noi di Centro: “Grande partecipazione in piazza Roma a Calvi per la manifestazione elettorale di Noi di Centro organizzata dal sindaco Armando, candidato nel collegio uninominale Benevento-Avellino per Palazzo Madama. I lavori sono stati chiusi da Sandra Lonardo, candidata alla Camera nel collegio uninominale Benevento-Alto Casertano. Prima di lei il segretario provinciale di Noi di Centro Carmine Agostinelli aveva ricordato la differenza “tra i paracadutati degli altri partiti e i candidati di Noi di Centro, uomini del Sannio e uomini delo proprio come il padrone di casa Armandoche con un solo voto in più rispetto ai concorrenti può essere eletto senatore, visto che non esistono nei collegi ...