MotoGP | nel 2023 in Ducati cambia tutto Il tandem Bagnaia-Bastianini genererà una dicotomia o un dualismo?

Leggi su oasport

(Di lunedì 5 settembre 2022) Ieri, durante il Gran Premio di San Marino, Francescoed Eneasi sono sfidati all’arma bianca per il successo. I due saranno compagni di box nel. Sappiamo bene comeabbia preferito l’uomo “parcheggiato” nel Team Gresini a Jorge Martin dopo un infinito ballottaggio protrattosi per mesi. Decisione per certi versi sorprendente, perché in tanti davano per scontato come sarebbe stato lo spagnolo a balzare in sella a una Desmosedici tinta di rosso, “relegando” il riminese a una GP23 comunque ufficiale, gestita però da Pramac. Non sarà così. Alla fine hanno pesato i risultati e la maggior concretezza mostrata da “La Bestia” rispetto all’iberico. Questa mossa avrà una serie di conseguenze, su cui vale la pena soffermarsi. In primo luogo, la Casa di Borgo Panigale dovràre ...