Mara Venier: «Ho avuto un ex violento, cercò di uccidermi con un coltello. Ora l’ho perdonato» (Di lunedì 5 settembre 2022) Mara Venier per la prima volta confessa una terribile vicenda personale che ha segnato il modo in cui approccia altre storia di violenza o abusi: «Ho avuto un compagno violento. Molto violento. Mi picchiava. È arrivato a cercare di uccidermi. Mi ha aspettato sotto casa con un coltello. Questa è una cosa che non ho mai raccontato. Sappia solo che ho pagato un prezzo altissimo. Uno che non ha accettato la fine della nostra storia. Diceva di amarmi ancora. Ma questo non è amore. Sono uomini che si sentono proprietari del tuo corpo e della tua anima. E ti distruggono». Domenica In La conduttrice parla al Corriere della Sera, alla vigilia della 14esima Domenica In: «Come quest’uomo ha tentato di distruggerla? “Non soltanto con le botte o con le coltellate. Ti fanno sentire ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 5 settembre 2022)per la prima volta confessa una terribile vicenda personale che ha segnato il modo in cui approccia altre storia di violenza o abusi: «Houn compagno. Molto. Mi picchiava. È arrivato a cercare di. Mi ha aspettato sotto casa con un. Questa è una cosa che non ho mai raccontato. Sappia solo che ho pagato un prezzo altissimo. Uno che non ha accettato la fine della nostra storia. Diceva di amarmi ancora. Ma questo non è amore. Sono uomini che si sentono proprietari del tuo corpo e della tua anima. E ti distruggono». Domenica In La conduttrice parla al Corriere della Sera, alla vigilia della 14esima Domenica In: «Come quest’uomo ha tentato di distruggerla? “Non soltanto con le botte o con le coltellate. Ti fanno sentire ...

tuttopuntotv : Mara Venier ha battuto un record con Domenica In: ecco quale #DomenicaIn #MaraVenier #ziaMara - infoitcultura : Mara Venier ha battuto un record con Domenica In: ecco quale - infoitinterno : Mara Venier shock: “Un mio ex tentò di uccidermi” - franci_brag : Mara Venier: «Quando in Calabria mi dimenticarono in albergo durante il Cantagiro» ?@Fiorello? ?? - zazoomblog : “Un mio ex mi picchiava e ha tentato di uccidermi” il racconto di Mara Venier - #picchiava #tentato #uccidermi” -