L'Atalanta vince 2 - 0 a Monza e vola in vetta alla serie A (Di lunedì 5 settembre 2022) L'Atalanta batte il Monza 2 - 0 in un posticipo della quinta giornata del campionato di serie A, giocato al Brianteo, e sale da sola in vetta, con 13 punti. Per i padroni di casa, quella odierna è la ... Leggi su leggo (Di lunedì 5 settembre 2022) L'batte il2 - 0 in un posticipo della quinta giornata del campionato diA, giocato al Brianteo, e sale da sola in, con 13 punti. Per i padroni di casa, quella odierna è la ...

SerieA : ?? FT | Una straripante @Atalanta_BC vince e guida in solitaria la vetta della classifica! ???? #MonzaAtalanta 0??… - SerieA : ?? FT | Sorride la Dea! L'@Atalanta_BC vince al Bentegodi e porta a casa i 3 punti. #VeronaAtalanta 0??-1?? - tvdellosport : INCREDIBILE VITTORIA BIANCONERA???? La #Juventus vince 3-2 contro l’#Atalanta , i bianconeri conquistano un’altra… - Giornaleditalia : #italpresssport L'Atalanta vince 2-0 a Monza ed è prima in classifica - ArmandaGelsomin : RT @SerieA: ?? FT | Una straripante @Atalanta_BC vince e guida in solitaria la vetta della classifica! ???? #MonzaAtalanta 0??-2?? https:/… -